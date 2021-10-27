Taşkısığı mevkisindeki doğal gaz kombine çevrim santralindeki bir trafoda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, patlama sonrası çıkan yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı. Yangın nedeniyle trafoda hasar oluştu.

"Yüksek sesli patlama oldu"

Patlamayı gören vatandaş Mecit Torlak, etrafa parçaların savrulduğunu söyledi. "Çok büyük patlama oldu" diyen Torlak, yakın çevredeki bazı vatandaşların evlerinden dışarı çıktığını belirtti.