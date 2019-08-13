Dün Sakarya'nın Karadeniz kesiminde şiddetli rüzgar ve yoğun dalga nedeniyle denize girişlere izin verilmemesi kararı alınmıştı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Cankurtaran Merkezi Grup Amiri Şaban Küçükosman yasağın Karasu, Kocaali ve Kaynarca'da bugün de devam ettiğini belirtti.

Bölgede dün sabah saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar ve yoğun dalga etkili oluyor.

Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.

Kaynak: TRT Haber