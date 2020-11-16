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Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında, DEAŞ terör örgütü içinde çatışma bölgelerinde faaliyet göstererek ülkeye geldikleri yönünde bilgi bulunan Irak uyruklu 5 kişinin Sakarya'da olduğu tespit edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent genelinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüpheliler yakalandı.
Zanlıların işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Terör ÖrgütüSon Güncelleme: 16 Kasım 2020 Pazartesi 10:14
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