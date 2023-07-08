Sakarya'da çiftliği su bastı, 20 bin civciv telef oldu

Sakarya'da gece saatlerinde başlayan sağanak, il genelinde hayatı olumsuz etkiledi.

Şehrin birçok noktasında su taşkınları yaşanırken, Kaynarca ilçesi de sağanaktan etkilendi. İlçenin Büyükyanık, Turnalı, İşaret, Ortaköy, Hatipler, Birlik, Yeşilova ve Abdurrahmanlar Mahallelerinde su taşkınları meydana geldi.

Bazı tarım arazileri, caddeler ve evlerin bahçeleri sular altında kaldı.

Ayrıca, Büyükyanık Mahallesi'nde bulunan bir tavuk çiftliği de su baskınına uğradı.

Çiftlikte yaklaşık 20 bin civciv telef oldu. Öte yandan, belediye ekipleri, su taşkınları sebebiyle yaşanan olumsuzluklarla mücadele etmek için çalışmalarını sürdürüyor.