Düzce'de kuvvetli yağış taşkınlara neden oldu

Bölgede etkisini sürdüren kuvvetli yağış nedeniyle kent merkezinde bazı caddelerde su birikintileri oluştu.

Kent merkezi ile Akçakoca, Cumayeri ve Gölyaka ilçelerinde taşkın meydana geldi.

Ekiplerin riskli bölgelerdeki çalışmaları sürüyor.

Vali Cevdet Atay, meteorolojiden yapılan uyarıların ardından, kentte olası risk bölgelerini incelediklerini belirterek, alınacak tedbirler konusunda çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Özellikle dere yataklarına yakın köy ve yerleşim birimlerinde, dün akşam bu yana vatandaşların güvenli bölgelere alındığını vurgulayan Vali Atay, "Alınan tedbirler kapsamında, riskli bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızı tahliye ettik. 53 aile 251 vatandaşımız ya aile yakınlarının yanına ya da devletimizin imkanlarıyla güvenli bölgelere alındı. Özellikle uyarı yaptığımız andan itibaren alınan tedbirlere uyan duyarlı vatandaşlarımıza, teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.