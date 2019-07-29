Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni uygulamayla Adapazarı Orhan Gazi Caddesi’nde bulunan yaya geçidi 3 boyutlu bir görünüm kazandı.

Sürücülerin yayalara yönelik dikkatlerini artırmak, yayaların trafikte öncelik kazanmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen 3 boyutlu yaya geçidi çizimindeki ilk uygulamanın sonuçları doğrultusunda başka noktalarda yapılması planlanıyor.

Konu ile ilgili belediyenin Ulaşım Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Sürücülerin yayalara yönelik dikkatlerini arttırmak, yayaların trafikte öncelik kazanmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen yeni uygulamayla vatandaşlarımız yaya geçitlerinden daha güvenli ve sağlıklı bir şekilde geçiş yapabilecekler” denildi.

Kaynak: TRT Haber