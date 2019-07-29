Türkiye

Otomobilde 3 bin canlı kurbağa bulundu

29 Temmuz 2019 Pazartesi 14:33 - Son Güncelleme 29 Temmuz 2019 Pazartesi 15:52

Adıyaman'da jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yapılan aramada kaçak olarak avlanan 3 bin canlı kurbağa ele geçirildi.

Gerger ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, denetimler sırasında Adıyaman-Diyarbakır Karayolu Nissibi Köprüsü yakınlarında şüphelendiği bir aracı durdurarak arama yaptı. Didik didik aranan araç içerisinde bulunan torbalarda, 3 bin adet canlı kurbağa ele geçirildi. Otellere satılmak üzere yakalandığı öğrenildi. Kurbağalar doğaya bırakıldı Araç içerisinde bulunan şahısların Özel Ürün Menşei Belgesi’nin bulunmaması üzerine kurbağalara el konuldu. Araçta bulunan A.Y., V.İ., H.İ. ve S.İ., isimli şahıslar hakkında 600 TL para cezası uygulandı. Torbalarda bulunan kurbağalar doğal yaşam alanlarına bırakılmak üzere Gerger ilçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. Kaynak: TRT Haber Etiketler: kurbağa Adıyaman

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.