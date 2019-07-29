Düğünler, mitingler, binalar, ormanlar…

Son dönemde hemen hemen her alanda yoğun ilgi gören drone’lar, günden güne daha da yaygınlaşıyor.

Bu nedenle geleceğin en önemli meslekleri arasında gösterilen drone pilotluğuna olan ilgi de hızla artıyor.

Her drone için kayıt şart

Drone pilotluğu için ticari eğitimler İHA 0 ve İHA 1 olmak üzere iki kategoriye ayrılıyor.

İHA 0 eğitimi alanlar, 500 gram ile 4 kilogram arasında olan drone’ları uçurma yetkisine sahipken, İHA 1 eğitimi almış bir drone pilotu, 500 gram ile 25 kilogram arasındaki araçları uçurma yetkisine sahip oluyor.

Sadece bir drone’a sahip olmak ve eğitimini görmek, uçuş yapmak için yeterli değil.

Drone satın alan kişinin uçuş için öncelikle Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün sistemine kayıt olması gerekiyor.

Ardından kişinin sisteme kendisini de drone pilotu olarak tanımlamasının ardından yine uçuş yapılacak alandan veya bölgeden izin alınması diğer önemli madde.

Bu kuralların ihlalinin tespiti halinde ise drone sahibi 5 bin ila 10 bin lira arasında para cezası, yapılan hatanın ya da kazanın boyutuna göre de hapis cezası alabiliyor.

Maket arabalardan drone’lara uzanan bir yolculuk

Haldun Kenet, Drone Havacılık ve ihatr.com’da drone pilotu ve eğitmeni olarak görev yapıyor.

2006 yılında radyo kontrollü model araçlara ilgi duymaya başlayan Kenet, 2013 yılından beri de aktif olarak drone pilotluğu yapıyor.

Haldun Kenet, “Drone kullanırken siz yerde olsanız bile o ortamdan kopmuş oluyorsunuz” diyor.

“Drone’un hareketleri size içindeymişsiniz hissi yaşatıyor”.

Özellikle doğa ve tatil mekânlarında yaptığı çekimlerden büyük zevk alan Kenet, “İyi ki buraları gezmişim, iyi ki drone kullanabiliyorum” dediğini söylüyor.

“Drone benim hem ekipmanım, hem de arkadaşım”.

Haldun Kenet drone kullanmanın çok ciddi risklerinin de olduğunun altınızı çiziyor.

Sağlık açısından en önemli tehlike, drone pilotunun parmaklarını pervanelere kaptırarak kaybedebilmesi.

Bir drone pilotunun hava şartlarına da hakim olabilmesi gerektiğini söyleyen Kenet, drone kullanacak kişinin kullanmadan önce mutlaka bir bilene danışması gerektiğini söylüyor.

“Drone çalışmadan önce belirli prosedürlerin yerine getirilmesini isteyecek ve bunları size ekranda verdiği uyarılarla hatırlatacaktır. Hızlı bir hazırlık problemli bir süreç doğuruyor. O yüzden drone kullanacak kişinin bir mühendis gibi uçak kontrolü yaparcasına drone’u hazırlaması çok önemli”.

Yasasını bilmek şart

Hazırlık aşaması kadar drone kullanacak kişinin mevzuatı ve kanunların yanında drone’un sınırlarını da bilmesi lazım diyor Haldun Kenet.

“Kullandığım drone 500 gram ve üzerindeyse bir yasaya tabiyim. Bu yasanın bir mevzuatı var. Bunu okumak ve bilmek zorundayım”.

Kenet, drone’un çevredeki insanlar için her zaman bir tehdit oluşturduğunu, onun için de olabildiğince insan ve yapılardan uzakta uçurulması gerektiğinin altını çiziyor.

Farklı sektörlerde de kullanılıyor

Kenet, drone’ların hepsinin hobi amaçlı kullanılmadığını belirtiyor.

İş alanlarına göre farklı farklı kategorilere ayrılan drone’lar tarım alanlarının ilaçlanması, arama kurtarma çalışmalarının yapılması ya da yük taşınması gibi onlarca farklı görevde de kullanılıyor.

Kurgu: Ünsel Ayhan Aybek