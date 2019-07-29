Türkiye
Gri kategoride aranan terörist yakalandı
29 Temmuz 2019 Pazartesi 14:08 - Son Güncelleme 29 Temmuz 2019 Pazartesi 14:23
İçişleri Bakanlığı, Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan teröristin Erzurum'da yakalandığını açıkladı. Teröristin, AK Partili Küçük ile Yeğeni Ahmet Küçük'ün şehit edilmesi olayının faili olduğu belirlendi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Erzurum’da, Terörden Arananlar Listesi’nde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan terörist yakalandı.
Teröristin, AK Parti Erzurum Karayazı Belediye Meclis üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük’ün şehit edilmesi olayının faili olduğu belirlendi.
Kaynak: TRT Haber
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