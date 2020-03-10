Haber Giriş: Kaynak: AA
Sakarya merkezli "ByLock" operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Sakarya merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 2'si kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturma kapsamında, 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Sakarya, Ankara ve Nevşehir'de düzenlenen operasyonda "ByLock" kullandığı belirlenen 2'si kadın 3 şüpheli yakalandı.
Sakarya'da gözaltına alınan ve emniyete götürülen şüphelinin işlemlerinin devam ettiği, Nevşehir ve Ankara'da yakalanan 2 zanlının kente getirileceği öğrenildi.
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