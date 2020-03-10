İlçede hava sıcaklıklarının bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi dolayısıyla göçmen kuşlar Ulaş Gölü'ne geldi.

Kış aylarında sessizliğe bürünen göl, sakarmeke ve diğer yaban kuşlarının dönüşüyle şenlendi.

Ulaş Gölü'ndeki işletmenin sahibi Kemal Arslan, yaptığı açıklamada, gölün ilçenin sembolü haline geldiğini söyledi.

Arslan, bahar aylarının gelmesiyle göl civarında hazırlıklara başladıklarını ve en kısa zamanda işletmeye açacaklarını ifade etti.