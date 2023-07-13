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Türkiye
AA 13.07.2023 13:02

Sahte kiralık ev ilanı ile depremzedeleri dolandıran şüpheli yakalandı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, sosyal medyadan ev kiralama vaadiyle aralarında depremzedelerin olduğu 23 kişiyi dolandırdığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Sahte kiralık ev ilanı ile depremzedeleri dolandıran şüpheli yakalandı
[Fotograf: AA]

İlçede yaşayan 41 yaşındaki E.K., kendisinin oturduğu babasına ait ev için sosyal medyadan kiralık ilanı verdi.

Kendisiyle iletişime geçenlerle sözleşme imzalayarak evi kiralayan ve söz konusu kişilere evde kiracı olanların 3-5 gün sonra evi boşaltacağını bildiren E.K, bazı müştekilerden de nakliye parası aldı.

Ayrı ev için 23 kişiden kira almış

Aralarında depremzedelerinde olduğu 23 kişiden kira bedeli alan E.K. daha sonra kayıplara karıştı.

Dolandırıldıklarını anlayan müştekiler, daha sonra Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne başvurdu.

Şikayet üzerine çalışma başlatan ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından E.K'yi Akdeniz ilçesinde yakaladı.

Gözaltına alınan E.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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