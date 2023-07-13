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Türkiye
AA 13.07.2023 11:47

Anadolu Otoyolu'nda lastiği patlayan araç kazaya neden oldu: 9 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde lastiği patlayan hafif ticari aracın neden olduğu kazada aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nda lastiği patlayan araç kazaya neden oldu: 9 yaralı
[Fotograf: AA]

Otoyolun Ankara istikametinde seyreden Şaban A. idaresindeki hafif ticari araç, Gerede ilçesi Havullu köyü mevkiinde lastiği patlayınca kontrolden çıkıp, aynı yönde seyreden Okan Ç.'nin kullandığı hafif ticari araca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan, aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişi, Gerede Devlet Hastanesi, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otoyolda bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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