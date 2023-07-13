Açık 30.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 13.07.2023 11:30

Samsun'da silahlı suç örgütüne operasyon: 19 gözaltı

Samsun'da silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da silahlı suç örgütüne operasyon: 19 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, organize suç örgütüne yönelik aranan zanlıların yakalanması için çalışma yürüttü.

Ekipler, Samsun'un İlkadım, Atakum, Canik ve Ayvacık ilçeleri ile İstanbul'da gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda 19 şüpheliyi gözaltına aldı.

Belirlenen adreslerde yapılan aramada ise biri kurusıkı olmak üzere 10 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız pompalı tüfek, 392 tabanca fişeği, 50 kurusıkı tabanca fişeği, 13 şarjör, 8 senet ve 562 sentetik ecza ele geçirildi.

Şüphelilerden 3'ü emniyetteki ifadelerinin ardından salıverildi, 16'sı ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ETİKETLER
Samsun Suç Örgütü
Sıradaki Haber
Adıyaman'da deprem konutları yükseliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:07
Küresel petrol arzı haziranda yaklaşık yarım milyon varil arttı
12:04
Küresel güç savaşları: Çin’in Orta Doğu’dan Afrika’ya genişleyen nüfuzu
12:09
Haydarpaşa Garı 2024'te hizmete alınacak
12:09
1 haftada 19 terörist etkisiz hale getirildi
11:59
Zelenskiy: İlk kez NATO yolunda Ukrayna için bir güvenlik temeli oluşturduk
11:55
Çin'den ikili ilişkileri düzeltmek için ABD'ye "somut adım" çağrısı
Oltu taşından Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un maketi yapıldı
Oltu taşından Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un maketi yapıldı
FOTO FOKUS
Yunanistan ile yeni dönem: Ziyaret trafiği arttı
Yunanistan ile yeni dönem: Ziyaret trafiği arttı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ