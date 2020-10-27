İzmir'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle kentte özel bir hastanede tedavi gören 53 yaşındaki M.A. dün akşam hayatını kaybetti. Kentte 9 Ekim'den bu yana sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 36'ya yükseldi.



Muğla'nın Bodrum ilçesinde ise Yelda D., alkol zehirlenmesi şüphesiyle Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaklaşık iki haftadır tedavisi süren Yelda D. De bugün yaşamını yitirdi.



9 Ekim'den bu yana İzmir, İstanbul, Aydın, Kırıkkale, Mersin, Kırklareli, Muğla, Zonguldak, Tekirdağ, Samsun ve Trabzon'da 83 kişi, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gördükleri hastanelerde yaşamını yitirdi.

