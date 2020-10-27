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Sahte içkiden can kaybı 83'e yükseldi
[metil alkol zehirlenmesi]
Sahte içki can almaya devam ediyor. İzmir ve Bodrum’da 2 kişi daha sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gördükleri hastanede yaşamını yitirdi. Yurt genelinde can kaybı 83 oldu.
İzmir'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle kentte özel bir hastanede tedavi gören 53 yaşındaki M.A. dün akşam hayatını kaybetti. Kentte 9 Ekim'den bu yana sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 36'ya yükseldi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde ise Yelda D., alkol zehirlenmesi şüphesiyle Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaklaşık iki haftadır tedavisi süren Yelda D. De bugün yaşamını yitirdi.
9 Ekim'den bu yana İzmir, İstanbul, Aydın, Kırıkkale, Mersin, Kırklareli, Muğla, Zonguldak, Tekirdağ, Samsun ve Trabzon'da 83 kişi, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gördükleri hastanelerde yaşamını yitirdi.
Etiketler: Sahte İçkiSon Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 13:32
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