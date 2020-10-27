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Gaziantep'te 26 suçtan kaydı bulunan şüpheli yakalandı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde 26 suçtan sabıkası bulunan hırsızlık şüphelisi yakalandı.
Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde hırsızlık olaylarına karşı çalışma başlattı.
Ekipler, yaptıkları çalışmalarda ilçede meydana gelen 2 ayrı evden hırsızlık olayını gerçekleştiren ve 26 suç kaydı bulunan şüpheliyi yakaladı.
Şüpheli, ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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