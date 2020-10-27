Ekiplerin kentin her iki yakasında otobüs, dolmuş ve ticari taksilerde gerçekleştirdiği denetimlerde, sürücülerin evrak kontrolü yapılırken maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Kurallara uymayan sürücü ve yolculara cezai işlem uygulandı.

D-100 Karayolu Bostancı Yanyol'da uygulama yapan ekipler bir yolcu minibüsünü durdurdu. İncelemede minibüs sürücüsü Berkan B'nin cezaevinden izinli çıktığı ve ticari araç kullanma belgesinin olmadığı tespit edildi. Araç muayene süresinin de geçtiği belirlenen minibüs, trafikten men edildi. Yolcular başka araçlara bindirilerek gönderilirken sürücüye de para cezası kesildi.

Esenyurt ve Avcılar'daki denetimlerde de minibüsleri durduran ekipler, ayakta yolcu alınıp alınmadığını, sürücü ve yolcuların maske takıp takmadığını, sosyal mesafeye uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Denetimler gün boyu sürecek.