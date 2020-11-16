Haber Giriş: Kaynak: AA
Sahte içki üreten ve satan 2 şüpheli yakalandı
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde sahte içki üreten ve satan 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada 42 litre sahte içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ö.B. ve M.Ü'nün kentte yasa dışı yollarla sahte içki üreterek sattığını tespit etti.
Şüphelilere yönelik operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 42 litre sahte içki ele geçirdi.
[Fotoğraf: AA]
Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Sahte İçkiSon Güncelleme: 16 Kasım 2020 Pazartesi 23:25
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