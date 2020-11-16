Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
İbreli terazilerde kilo hilesine dikkat
Denetimler, sokak satıcıların hileli terazileri sıklıkla kullandığını gösterdi. Seyyar satıcılar, ayarıyla oynanabilen ibreli terazilerle, vatandaşa eksik ürün veriyor. Yetkililer, vatandaşı ibreli terazilere karşı uyarıyor.
Kişisel alışverişte kullanılması yasak olan hileli teraziler için uzmanlar vatandaşları titizlikle uyarıyor.
Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta Amiri İnan Baştürk, "Seyyar satıcılar bu tarz malzemelerle çok rahat çalma işlemi yapabiliyor. 5 kilo aldıkları ürün 4 kilo çıkabiliyor" açıklamasını yaptı.
Hileli terazilere dikkat
Salgın döneminde sokak sokak dolaşarak satış yapan seyyar satıcılara yönelik denetimler arttı. Zabıta ekipleri, birçok satıcının hileli terazi kullandığını belirledi.
İbreli terazinin ayarıyla kolayca oynanabiliyor ve eksik tartması için ayarlanıyor. Standartlara uygun olmayan terazileri kullanan satıcılara 187 lira para cezası kesiliyor.
Haber: Muratcan Öztürk
Kamera: Hakan Demir
Son Haberler
- 23:01
- 22:44
- 22:36
- 22:08
- 22:07
Sıradaki Haber
Kayseri'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören kişi öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz