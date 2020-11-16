Kişisel alışverişte kullanılması yasak olan hileli teraziler için uzmanlar vatandaşları titizlikle uyarıyor.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta Amiri İnan Baştürk, "Seyyar satıcılar bu tarz malzemelerle çok rahat çalma işlemi yapabiliyor. 5 kilo aldıkları ürün 4 kilo çıkabiliyor" açıklamasını yaptı.

Hileli terazilere dikkat

Salgın döneminde sokak sokak dolaşarak satış yapan seyyar satıcılara yönelik denetimler arttı. Zabıta ekipleri, birçok satıcının hileli terazi kullandığını belirledi.

İbreli terazinin ayarıyla kolayca oynanabiliyor ve eksik tartması için ayarlanıyor. Standartlara uygun olmayan terazileri kullanan satıcılara 187 lira para cezası kesiliyor.

Haber: Muratcan Öztürk

Kamera: Hakan Demir