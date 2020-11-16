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Kayseri'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören kişi öldü
Kayseri'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi. Kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonucuna göre tespit edilecek.
Sarıoğlan ilçesinde 8 Kasım'da rahatsızlanan H.E, Sarıoğlan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İlk müdahalesinin ardından Kayseri'ye sevk edilen H.E, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gördüğü özel bir hastanede 8 gün sonra hayatını kaybetti.
H.E'nin kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucuna göre tespit edileceği belirtildi.
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