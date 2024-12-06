Sahte içki satan tekel bayi işleten aileye "kasten öldürme" suçundan tutuklama

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Üsküdar'da Mustafa Gergel ve Süleyman Tüzün'ün sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybetmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Gergel ve Tüzün'ün sahte içkileri farklı zamanlarda satın aldıkları iddia edilen Burhaniye Mahallesi'ndeki tekel bayiyi işleten Asiye Ö., eşi Suat Ö. ve çocukları Ömür Ö. gözaltına alındı.

Savcılık ifadeleri tamamlanan şüpheliler, tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, her üç şüphelinin ''kasten öldürme'' suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Öte yandan, Mustafa Gergel ve Süleyman Tüzün'ün yaşamını yitirmesine ilişkin yürütülen iki ayrı soruşturma devam ediyor.