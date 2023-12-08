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Türkiye
AA 08.12.2023 21:50

Sahte dekontla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 5 zanlı tutuklandı

Sahte dekontla 16 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla üç ayrı şehirde gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Sahte dekontla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 5 zanlı tutuklandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli, Balıkesir ve İstanbul'da yaşayan, cep telefonu ve playstation gibi elektronik cihazları internette satışa sunan 16 kişinin, sahte dekontla dolandırıldıkları ihbarı üzerine, polis ekipleri harekete geçti.

Yapılan inceleme ve araştırmalar sonucunda Kocaeli, İstanbul ve Iğdır'da yaşadıkları tespit edilen 5 zanlı, düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Gölcük Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Dolandırıcılık Kocaeli Balıkesir İstanbul
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