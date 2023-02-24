Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma 15:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sahipsiz köpeklerin saldırdığı emekli öğretmen hayatını kaybetti
[AA (Arşiv)]
Rize'nin Muradiye beldesinde sahipsiz köpeklerin saldırdığı, 63 yaşındaki emekli öğretmen hayatını kaybetti.
Belde sakinleri, Kömürcüler Mahallesi Derebeyi Sokak'ta yerde yatan kişinin yanında bekleyen köpekleri bölgeden uzaklaştırdı.
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan Tahsin Yazıcı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Emekli öğretmen Yazıcı'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Etiketler: Rize
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