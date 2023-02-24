Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim 2022'deki patlamaya tanıklık eden madenciler, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarında enkazlardaki yüzlerce cana umut oldu.

Görevlerini tamamlayarak kente dönen ekipler, Kırıkhan ilçesi Çarşamba Pazarı Mahallesi'ndeki 2 katlı evin enkazından, 5 yaşındaki Sidra ile anne babasını depremden 35 saat sonra kurtarma anlarını anlattı.

Kurtarılmasının ardından kız çocuğunu kucağında taşıdığı karelerle gündeme gelen 39 yaşındaki maden işçisi Yasin Kalem, gazetecilere, depremin ardından ilk arama kurtarma ekibi olarak yola çıktıklarını ve Kırıkhan'da çalışmalara başladıklarını söyledi.

"İnsanın ölmeden öldüğü anlar vardır derler, biz o zamanı iliklerimize kadar yaşadık"

Bölgeye ilk ulaştıklarında korku filmlerindeki gibi bir ortamla karşılaştıklarını dile getiren Kalem, "Her yer yıkılmış. Aileler hemen 'Annem, babam, çocuğum.' burada diyerek yanımıza geldi. O gün yoğun çalışmayla 8 kişiyi enkazdan kurtardık. Çok duygusal anlar da yaşadık. Hayatımda böylesine büyük duygu yükü, göz yaşlarımı içine akıttığım zaman yaşamadım. İnsanın ölmeden öldüğü anlar vardır derler, biz o zamanı iliklerimize kadar yaşadık." diye konuştu.

"O bakışları zaten hem bizi hem de dünya gündemini etkiledi"

Aralıksız yaklaşık 40 saate ulaşan çalışmanın ardından uykusuzluk ve yorgunluk yaşadıkları sırada mucizeyle karşılaştıklarını anlatan Kalem, "O anda Sidra'nın kurtarılması bütün yorgunluğumuzu aldı ve büyük mutluluk verdi. Keşke küçük kızın 8 aylık Nur ile 4 yaşındaki Seyfettin isimli kardeşlerini de alabilseydik. Sidra'nın çıkış anını görüntülemek istedim ve kucağıma aldım. O bakışları zaten hem bizi hem de dünya gündemini etkiledi. Bizim oradaki sevincimiz, mutluluğumuz gündem oldu." diye konuştu.

Kalem, Amasra’da 42 maden işçisi arkadaşını kaybetmenin acısını yaşadıkları için bölgeye gitmek istediklerine değinerek, "Biz, burada 42 arkadaşımızı kaybettik. Daha onların acısını yaşarken deprem bölgesine cansiperane gittik. Vatanımıza, milletimize umut olsun diye orada canları kurtardık. Yoksa buradaki arkadaşlarımızın acısını hala yaşıyoruz." dedi.

Hem acıyı hem sevinci bir arada yaşadılar

Sidra’yı bulunduğu yerden çıkaran 37 yaşındaki maden işçisi Talip Uçar, aynı binada 3'üncü kez çalışma yaparken ses duyduklarını ve kendi emniyetlerini alarak tünel açtıklarını kaydetti.

Tünelin ardından gördüğü boşluğa delik açarak ışık tuttuğunda Sidra’nın bakışıyla karşılaştığını ifade eden Uçar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"O anki bakışları beni benden almıştı. Kendisini teskin ettik. Ekip arkadaşlarımın da desteğiyle Sidra'yı tuttum. Arkadaşlarım bacaklarımdan geri çekti ve Sidra'yı kurtardık. Aynı yerde anne babasını da kurtardık. Tabii bunun için enkaz altına kadar girmek zorunda kaldım. Oraya girince farklı duygular yaşadım çünkü Sidra'nın 8 aylık kardeşi Nur ile 4 yaşındaki kardeşi Seyfettin’in cansız bedeniyle karşılaştık. Hem acıyı hem sevinci bir arada yaşadık."