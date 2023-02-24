Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesindeki Palmiye Sitesi'nde yaşayan Jude Bayramoğlu ne arama kurtarma çalışmaları sırasında ne de enkaz kaldırma işlemleri sürerken bulunabildi.

Depremde ilk yıkılan Palmiye Sitesi'nden genç kadının ailesinden annesi ve babası dahil 6 kişi hayatını kaybetti.

Jude Bayramoğlu'nun arkadaşı Esra Kurtulmuş, "Jude, toplum merkezinde beraber çalıştığımız personel arkadaşımız Palmiye sitesi A bloktan ailesine ulaşmamıza rağmen kendisine ulaşamadık. Balıkları kurumdaydı. Kurum yaklaşık 16 gün kapalıydı. Kuruma gittiğimizde balıkları sağ bulduk. Jude'nin enkazdan ne canlı ne de cansız bedeni çıkmadı. Umut oldu balıkları sağ bulmamız yani bizim için. Belki o da bir yerde hayattadır diye düşünüyoruz." dedi.

Elif Yasemin Yıldız ise şunları söyledi:

"Hepimiz depremzedeydik. Hepimiz yakınlarımızı kaybettik. İlk gün zaten iletişim adına hiçbir şey yoktu. Bizim ulaşamadığımız tek arkadaşım Jude Bayramoğlu’ydu. Enkazına gittik. Evleri yıkılmıştı bunu gördük, çok telaşlandık korktuk onu adına. O süreçte aramaya çalıştık. Ona ulaşmaya çalıştık. Şu an nerede halen bilmiyoruz onu bulmak için uğraşıyoruz. Tek umudumuz bir hastane odasında olması ve bizim bu söylediklerimizi duyması, yalnız olmadığını bilmesi."

Haber: Necmettin Çuhadaroğlu