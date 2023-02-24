Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma 11:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rize ve Artvin'de 42 köye ulaşım sağlanamıyor
[Fotoğraf: DHA Arşiv]
Rize ve Artvin'de kar nedeniyle 42 köyün yolu ulaşıma kapandı.
Rize'nin yüksek kesimlerinde kar aralıklarla etkisini sürdürüyor. İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, İkizdere ilçesinde 25, Çamlıhemşin'de 9 ve Ardeşen'de 1 köye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
Ekipler, kapalı yolları açmak için 13 iş makinesiyle çalışmalara devam ediyor.
Artvin
Artvin'de de kar nedeniyle 7 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ardanuç'ta 5, Yusufeli ve Şavşat ilçelerinde birer köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için iş makineleri yardımıyla çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: Artvin Rize Kar Yağışı Hava Durumu
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