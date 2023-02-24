Adıyaman’da Yolaç Otel depremde yerle bir oldu. Enkazda 5 kişi hayatını kaybetti. Otel in enkazında Savcılık eşliğinde bilirkişiler tarafından inceleme yapıldı.

Karıt,demir ve görünen enkazdan numuneler alındı. Detaylı raporu daha sonra hazırlanacak.

Ancak bilirkişilerin ilk izlenimlerini yazdığı rapora TRT Haber ulaştı.

Raporda, nervürsüz demir, geniş aralıklı etriye, seyrek çiroz kullanıldığı tespit edildi.