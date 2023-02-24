Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma 11:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Adıyaman'da 5 kişinin hayatını kaybettiği otel neden yıkıldı?
[Fotograf: TRT Haber]
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman’da yıkılan Yolaç Otel enkazında 5 kişi hayatını kaybetti. Otelin enkazından incelemek üzere numuneler alındı. TRT Haber inceleme raporundaki bilgilere ulaştı.
Adıyaman’da Yolaç Otel depremde yerle bir oldu. Enkazda 5 kişi hayatını kaybetti. Otel in enkazında Savcılık eşliğinde bilirkişiler tarafından inceleme yapıldı.
Karıt,demir ve görünen enkazdan numuneler alındı. Detaylı raporu daha sonra hazırlanacak.
Ancak bilirkişilerin ilk izlenimlerini yazdığı rapora TRT Haber ulaştı.
Raporda, nervürsüz demir, geniş aralıklı etriye, seyrek çiroz kullanıldığı tespit edildi.
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