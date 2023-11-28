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Türkiye
İHA 28.11.2023 10:48

Sahilde fotoğraf çeken genci dalga vurdu

Trabzon'da, cep telefonu ile sahildeki dalgaları çekmeye çalışan 17 yaşındaki genç, bir anda gelen dalgayla yere düştü.

Trabzon'un Araklı ilçesinde yaşayan Ayaz Ali Kethüda, sosyal medyada resim ve görüntü paylaşmak için arkadaşı ile birlikte ilçe sahiline gitti.

Burada görüntü ve fotoğraf almaya başlayan Kethüda, bir anda gelen dalga ile dengesini kaybederek yere düştü.

İlçedeki bir berber dükkanında çırak olarak çalışan Kethüda, yaşadığı o korku dolu anları anlatarak, "Video çekerken ayaklarım birden yerden kesildi. O sırada bulutları odaklandım denizi görmedim. Bir anda boyumu aşan dalga çıktı, artık ben gittim diye düşündüm. Dalga beni vurunca takla attım. Sonra tekrar dönüp ustamın emaneti olan bisikleti dalgalar arasında alıp oradan çıkıp dükkana geldim" dedi.

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