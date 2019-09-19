Türkiye
Sahil Güvenlik 39 düzensiz göçmeni boğulmaktan kurtardı19 Eylül 2019 Perşembe 12:29 - Son Güncelleme 19 Eylül 2019 Perşembe 12:39
Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında botları batan 39 düzensiz göçmeni, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kurtardı.
Yunanistan'a ilerleyen ve içerisinde 39 düzensiz göçmenin olduğu lastik bot su almaya başladı.
Düzensiz göçmenlerin yardım istemesi üzerine Sahil Güvenlik Botu bölgeye gitti.
Botları batan düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca Enez açıklarında kurtarıldı.
Enez Limanı'ndan karaya çıkarılan düzensiz göçmenler sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.
Kaynak: AA
Etiketler: Edirne Sahil güvenlik düzensiz göçmen