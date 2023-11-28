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Türkiye
AA 28.11.2023 01:42

Sağlık personeline demir sopayla saldırdığı iddia edilen baba ve oğlu gözaltında

Kütahya'da, sağlık personeline demir sopayla saldırdıkları iddia edilen baba ve oğlu gözaltına alındı.

Sağlık personeline demir sopayla saldırdığı iddia edilen baba ve oğlu gözaltında

Maltepe Mahallesi'nde bir vakaya giden 112 Acil Sağlık ekibi, adres sordukları M.K. ve oğlu H.İ.K'nın demir sopalı saldırısına uğradı.

Sağlık ekibinin, "Beyaz kod" ihbarı yapması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Saldırının ardından kaçan şüpheli baba ve oğlu polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yaralanan 3 sağlık personeli, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden aldıkları darp raporunun ardından, Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi'ne giderek şüpheli baba ve oğlundan şikayetçi oldu.

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