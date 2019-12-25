Şanlıurfa 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında her ikisi de 47 yaşındaki tutuksuz sanık A.N. ile 49 yaşındaki kocası sanık ve mağdur H.N. hazır bulundu.

Sanık A.N. ifadesinde, eşinin çocuklarını taciz ettiğini öne sürerek, kendisini bıçaklamak isteyen kocasının yere düşmesi sonucu yaralandığını savundu.

Sağır ve dilsiz H.N. ise işaret dili tercümanı aracılığıyla yaptığı savunmasında, eşinin iddialarının gerçek dışı olduğunu, karısı tarafından bıçaklandığını iddia etti.

"Eşi kasten yaralama" suçundan hapis cezası

Delilleri değerlendiren mahkeme heyeti, şikayetçilerin tutarsız beyanları, adli ve tıbbı raporların incelenmesi neticesinde çocukların "cinsel istismar" mağduru olmadığını belirtti.

Mağdur babanın evinin elinden alınabilmesi için karısı ve kızları tarafından iftiraya uğradığına dikkat çeken heyet, H.N'nin tüm suçlamalar yönünden beraat etmesine karar verdi.

Heyet sanık A.N'nin ise "Eşi kasten yaralama" suçundan 5 yıl hapis cezasına mahkum edilmesine ve mevcut halinin devamına karar verdi.

Şanlıurfa'da geçen yıl "cinsel istismar" suçlamasıyla tutuklanan H.N. yargılama safhasında serbest bırakılmış, taraflar A.N. ile H.N. hakkında ayrı ayrı açılan davalar birleştirilmişti.

Kaynak: AA