Sağanağın etkili olduğu İzmir Foça'da yaşayanlar altyapıdan şikayetçi

İlçede sabah saatlerinde başlayan ve şiddetini artıran yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Araçlar, yollarda biriken suda ilerlemekte zorluk çekti.

Belediye, itfaiye ve jandarma ekipleri de temizlik ve tahliye çalışmalarına başladı.

İtfaiye ekipleri ev ve işletmelerde biriken suları tahliye ediyor. Belediye görevlileri de sokağa atılan eşyaları, ağaç dallarını kepçe yardımıyla topluyor.

Foça Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sedat Özdemir, işletme sahiplerinin her yağmur yağdığında diken üstünde olduğunu söyledi.

"Önlemin alınması lazım"

Yetkililerden bölgedeki altyapı sorunlarına kısa sürede çözüm beklediklerine işaret eden Özdemir, "Böyle yaşanmıyor. Esnafın halini gördünüz. Biz de elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Bu doğal bir felaket ama önlemin alınması lazım" dedi.

Fevzi Çakmak Mahallesi sakinlerinden Semih Aksoy, 23 Ekim'de yaşanan selin etkisini atlatmadan tekrar aynı sorunu yaşadıklarını dile getirdi.

Altyapı sıkıntıları nedeniyle her yağmur aynı durumu yaşadıklarını belirten Aksoy, "Ne mazgal ne dere temizlendi ne de derenin önü açıldı. İleride suyun tahliye edilmesi için bir yol var, kapalı. Önceki sefer eşyaların yarısını atmıştık. Şimdi de kalan yarısını attık. Şu anda evde eşya yok, hepsi hasarlı. Temizlik mi yapılacak, tadilat mı yapılacak, eşya mı alınacak bilmiyoruz. Çok mağdur durumdayız" diye konuştu.

Ufuk Çelik ise yağışın şiddetiyle derenin taştığını ve menfezlerin çok dar olduğunu ifade etti.

Evinin bulunduğu Çamlık Sokak'ta sık sık bu durumla karşılaştıklarını vurgulayan Çelik, "Su, leğen gibi burada birikiyor. Önlem alınması gerekir. Burası denize 37 metre. Ona rağmen su birikiyor. Bunun bir an önce çözüme kavuşturulması gerekiyor. 2016'dan beri 4 kere böyle oldu. Bütün eşyalarımız gitti. Beyaz eşyalarımız, koltuklarımız, halılar, tüm eşyalar hasarlı" diye konuştu.

Ali Stair Caddesi'ndeki işletmecilerden Levent Duman da yağmurun yaklaşık yarım saatte sele dönüştüğünü anlattı.

"İşletmelerin hepsi zararda"

Esnafın sağanak yüzünden büyük maddi kayıp yaşadığının altını çizen Duman, "Buranın altyapı sorunuyla kimse ilgilenmedi. Burada o kadar esnafın malı derbeder oldu. Evlerin içi de su içinde. Nereye yetişeceğimizi şaşırdık. Felçli, yaşlı insanlar var. Yardım etmeye gidiyoruz, can derdine düştük. İşletmelerin hepsi zararda, içerideki derin dondurucular, balık dolabı, bulaşık makinesinin hepsi gitti" ifadelerini kullandı.