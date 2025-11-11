Parçalı Bulutlu 18.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 11.11.2025 14:30

Erciyes Kayak Merkezi, en iyi 25 kayak merkezi arasında

Erciyes Kayak Merkezi, Snow Magazine Dergisi tarafından dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında yer aldı.

Erciyes Kayak Merkezi, en iyi 25 kayak merkezi arasında

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Snow Magazine Dergisi'nin her yıl düzenli olarak yayımladığı "Dünyanın En İyi Kayak Merkezleri" listesi açıklandı.

Derginin bu yılki değerlendirmesinde, Erciyes Kayak Merkezi, dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında yer aldı.

Derginin editörleri, 100'den fazla kayak merkezini, pist kalitesi, şehir olanakları, ulaşım kolaylığı, fiyat dengesi ve modern tesisler gibi kriterler üzerinden değerlendirerek listeyi oluşturdu.

Fransa, İsviçre, İtalya, ABD ve Japonya gibi kayak turizminin lider ülkelerinden birçok merkezin yer aldığı listede, Türkiye'den yalnızca Erciyes yer aldı.

"Hem Kayseri hem de ülkemiz adına büyük bir gurur kaynağı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, Erciyes'in artık sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en seçkin kayak destinasyonlarından biri haline geldiğini belirtti.

Erciyes'in bu önemli başarıya tesadüfen ulaşmadığını vurgulayan Elcuman, "Bu başarı, Kayseri'nin vizyonunu, yatırım gücünü ve turizmdeki iddiasını tüm dünyaya göstermektedir. Yıllardır planlı, sürdürülebilir ve uluslararası standartlarda bir vizyonla geliştirilen Erciyes projesi, bugün Kayseri Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı Erciyes Master Planı ile hedeflediği noktaya tam anlamıyla ulaşmıştır. Dünya çapında kabul gören bu listede Türkiye’den tek kayak merkezi olarak yer almak, hem Kayseri hem de ülkemiz adına büyük bir gurur kaynağıdır." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Kış Sporları Kayseri
Sıradaki Haber
Diyarbakır'da köprü inşaatında iskele çöktü: 3 ölü, 2 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:12
Marmara'nın batısı ile Güney Ege için sağanak uyarısı
16:12
Hamas: Arafat'a uygulanan kuşatma ve suikast, Gazze ve Batı Şeria'da sürüyor
15:59
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Kimseye taviz vermeyeceğiz
16:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
15:45
MSB: C130 Kargo uçağımız Gürcistan'da düştü
15:22
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: 6 bin ampute vakası acil ve uzun süreli rehabilitasyona ihtiyaç duyuyor
“Yeşil Vatan” için binlerce fidan toprakla buluştu
“Yeşil Vatan” için binlerce fidan toprakla buluştu
FOTO FOKUS
İzmir'de sağanak etkili oldu: Yolları ve evleri su bastı
İzmir'de sağanak etkili oldu: Yolları ve evleri su bastı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ