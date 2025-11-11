Diyarbakır'da köprü inşaatında iskele çöktü: 4 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde Kulp-Muş kara yolunda, ilçenin Tepecik ve Karabulak mahalleleri arasında yapımı devam eden köprüde beton dökülmesi sırasında iskele çöktü.

Kazada, 3 işçi olay yerinde hayatını kaybederken 1 işçi ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Kulp- Muş karayolunda yapımı devam eden viyadükte meydana gelen iş kazasının ardından bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği, kurtarma ve ilk müdahale çalışmalarının hızla başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, yaralanan işçilerden birinin hava ambulansıyla diğer işçinin kara yoluyla hastaneye sevk edildiği belirtilerek, "Kaza ile ilgili adli makamlarca soruşturma başlatılmış olup, olay tüm boyutlarıyla incelenmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Vali Murat Zorluoğlu, beraberinde Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk ile yaralanan işçilerden birini tedavi gördüğü Diyarbakır Dr. Abdullah Biroğul Kulp Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti.

Hastane çıkışı basın mensuplarına açıklama yapan Vali Zorluğlu, saat 12.30 sıralarında Kulp ilçesini Muş'a bağlayan kara yolu üzerinde ilçeye çok yakın bir noktada Silvan Barajı Projesi kapsamında yapımı devam eden viyadüğün ayaklarına beton dökülürken üzücü bir kaza meydana geldiğini söyledi.