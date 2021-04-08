Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, Manas Havalimanına gitmek isteyen yabancı uyruklu kişinin valizinde canlı tıbbi sülük (Hirudo Verbana) olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü’ne haber verildi.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, sülüklerin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmaya çalışıldığını tespit etti.

Ekipler, 3 bin 300 canlı tıbbi sülüğe (Hirudo Verbana) el koydu. El konulan sülükler doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Sülükleri kaçırmaya çalışan kişiye, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında 54 bin 555 lira idari para cezası uygulandı.