Haber Giriş: 8 Nisan 2021 Perşembe 11:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te bir mahalle karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı bir mahalle, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Nurdağı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, İncegedik Mahallesi'nde taziye ziyaretleri sonrasında COVID-19 vakalarının artması üzerine karantina kararı aldı.
Sosyal izolasyonun sağlanması ve salgının kontrol altına alınabilmesi amacıyla mahalleye 10 gün giriş ve çıkışlar yasaklandı.
Vatandaşların ihtiyaçlarının karantina süresince Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca karşılanacağı belirtildi.
Etiketler: Koronavirüs Karantina
Sıradaki Haber
Batı Karadeniz için kar uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz