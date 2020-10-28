Havalimanının iç ve dış hatlar giden yolcu bölümüne giriş sırasında uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, check-in yapabilmek için beklemek zorunda kalıyor.

Havalimanı görevlileri, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara yardımcı olmaya çalışıyor. Temizlik görevlileri de üst araması sırasında kullanılan sepetleri her kullanım sonrası dezenfekte etmek için çaba gösteriyor.

Görevliler, vatandaşları COVID-19 tedbirlerine uymaları için sık sık uyarıyor.