Haber Giriş: Kaynak: AA
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 29 Ekim yoğunluğu
[Fotoğraf: Arşiv]
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı hafta sonuyla birlikte değerlendirmek isteyen vatandaşlar, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yoğunluk oluşturdu.
Havalimanının iç ve dış hatlar giden yolcu bölümüne giriş sırasında uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, check-in yapabilmek için beklemek zorunda kalıyor.
Havalimanı görevlileri, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara yardımcı olmaya çalışıyor. Temizlik görevlileri de üst araması sırasında kullanılan sepetleri her kullanım sonrası dezenfekte etmek için çaba gösteriyor.
Görevliler, vatandaşları COVID-19 tedbirlerine uymaları için sık sık uyarıyor.
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