Haber Giriş: Kaynak: AA
Antalya'da lahmacun arasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde güvenlik güçlerinin operasyonunda lahmacun arasına gizlenmiş 800 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı Güney Jandarma Karakolu ekipleri, rutin yol kontrollerinde durdurdukları bir otobüste arama yaptı.
Aramada yolculardan M.Y'ye ait poşetteki lahmacunun arasına gizlenmiş 800 gram esrar maddesi bulundu.
M.Y. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Şüphelinin narkotik köpeklerinin kokusunu almasına engel olmak için uyuşturucuyu lahmacun arasına koyduğu belirtildi.
Etiketler: UyuşturucuSon Güncelleme: 28 Ekim 2020 Çarşamba 19:06
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