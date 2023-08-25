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Türkiye
TRT Haber 25.08.2023 14:09

Sabancı çifti denizde kaza geçirdi

Yunanistan'da tatildeyken denizde kaza geçiren Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı yaralandı. Ağır yaralı Ali Sabancı, İstanbul'da özel bir hastaneye getirilerek tedavi altına alındı. Vuslat Doğan Sabancı da aynı hastaneye sevk edildi.

Sabancı çifti denizde kaza geçirdi
[Fotograf: AA]

Yunanistan'ın Leros Adası'nda tatilde olan Esas Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, zodyak botla kayalıklara çarptı.

Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı ağır yaralandı. İç organlarında hasar oluştuğu tespit edilen Ali Sabancı, Leros'ta bulunan bir hastanede İstanbul'dan giden özel bir ekip tarafından ameliyat edildi.

Sabancı çifti, deniz ambulansıyla Bodrum'a getirildi. Entübe edilen Ali Sabancı, buradan ambulans uçakla İstanbul'daki özel bir hastaneye getirilerek tedavi altına alındı.

Durumunun iyiye gittiği belirtilen Vuslat Doğan Sabancı da ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

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