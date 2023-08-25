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Türkiye
AA 25.08.2023 14:06

Kapıkule'de gurbetçilerin dönüş yoğunluğu sürüyor

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren gurbetçilerin yaşadıkları ülkelere dönüş yolculukları devam ediyor.

Kapıkule'de gurbetçilerin dönüş yoğunluğu sürüyor
[Fotograf: AA]

Tatilin ve ziyaretlerinin ardından baba ocağından yola çıkan gurbetçiler Kapıkule Sınır Kapısı'nda zaman zaman yoğunluk oluşturuyor.

Avusturya'ya dönen Adnan Dere, tatilini memleketi olan Bingöl'de geçirdiğini ve eski anılarını tazelediğini söyledi.

Kapıkule'de gurbetçilerin dönüş yoğunluğu sürüyor

Tatil döneminde akraba ve dost ziyaretleri yaptığını ifade eden Dere, "Şimdi geri dönüyoruz artık alıştık. Burada farklı bir duygu, farklı bir yaşam var. Ben şahsen memleketimi özlüyorum ama herkes için farklıdır. Bu memleket duygusunu yaşamayanın kendinden şüphe etmesi gerekiyor. Gelirken hep sevinçli oluyorsun ama dönüşte hep üzüntülü oluyorsun" dedi.

Almanya'ya dönen Tuncer Tankuş da 6 haftalık tatilini Türkiye'de geçirdiğini dile getirdi.

Kapıkule'de gurbetçilerin dönüş yoğunluğu sürüyor

Tatilde akrabaları ve arkadaşlarıyla hasret giderdiklerini ifade eden Tankuş, emekli olduğunu, yılbaşında tekrar geleceğini söyledi.

Kayseri'den Hollanda'ya giden Çetin Andaç ise vatanından ayrılmanın çok ağır bir duygu olduğunu vurguladı.

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