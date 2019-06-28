Esed rejimi İdlib'e son dönemde saldırılarını artırdı. Gece Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 10 numaralı gözlem noktasına havan ve top atışıyla saldırı düzenlendi. Bir asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

Yaralı askerler bölgeden hemen tahliye edildi, Türkiye'deki hastanelerde tedavi altına alındı.

Saldırıyla ilgili Ankara harekete geçti. Rusya'nın Ankara'daki Askeri Ataşesi, Genelkurmay Başkanlığına çağrıldı. Suriye Rejimi'nin saldırılarının en ağır şekilde cezalandırılacağı iletildi.

Çok sayıda rejim destekçisi etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, rejim ve destekçilerinin bulunduğu bölgeyi sabah saatlerine kadar obüs ve tanklarla yoğun şekilde ateş altına aldı. Yerel kaynakların aktardığına göre saldırı yapılan bölgede çok sayıda rejim ve destekçisi etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, kasıtlı yapılan saldırıya bölgedeki ateş destek vasıtaları ile misliyle karşılık verildiğini duyurdu.

Sınırda askeri hareketlilik

Hatay'da da gece boyunca askeri hareketlilik yaşandı. Türkiye'nin çeşitli birliklerinden sevk edilen çok sayıda komando ve zırhlı araç, Kırıkhan ilçesine ulaştı. Komandolar daha sonra sınır birliklerine doğru hareket etti. Hareketlilik gün içinde de devam etti.

Esed rejimi 10 numaralı Türk gözlem noktasına bugüne kadar 5 kez, 9 numaralı gözlem noktasına da 2 kez saldırı gerçekleştirdi.

Haber: Bülent Çulcuoğlu

Kamera: Memiş Akçam