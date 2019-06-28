İzmir Buca'da Beyazevler Mahallesi'nin üst kısmındaki çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere müdahale amacıyla 5 helikopter ve 12 arazöz bölgeye sevk edildi.
Çevre illerden helikopter ve arazöz takviyesinin yapıldığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de söndürme çalışmalarına katıldığı yangın kontrol altına alındı.
Çalışmaların sürdüğü yangında 5 hektarlık ormanlık alan hasar gördü.
Kaynak: AA