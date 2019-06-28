İstanbul 14'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Metin Topuz ve avukatları katıldı.
Savcı, sanık aleyhine beyanları olan tanık Feyyaz Öztürk'ün dinlenilmesini ve tutukluluk halinin devamını talep etti.
Mahkeme heyeti tanık üzerinde baskı ve kaçma şüphesi nedeniyle Topuz'un tahliye talebini reddetti.
Heyet ayrıca tanık Öztürk'ün dinlenmesine de hükmetti. Duruşma 18 Eylül'e ertelendi.
Sanık Metin Topuz'un "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs", "casusluk", "gizliliğin ihlali" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor.
Kaynak: TRT Haber