Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, Rusya'da tedavi edilmeyen tıp öğrencisi Haluk Hasan Seyithanoğlu ile ilgili açıklama yaptı.

Bakan Koca, Seyithanoğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletti ve paylaşımında şunlara yer verdi:

"Rusya’da tıp öğrencisi olan akciğer hastası Haluk Hasan Seyithanoğlu’nu ambulans uçakla ülkesine getirdik. Koronavirüs salgını sebebiyle Rusya'da ameliyatı yapılamayan kardeşimiz, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla tedavi altına alındı."