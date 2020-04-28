İnşa çalışmalarına 9 Nisan'da başlanan her biri 1008 yataklı iki hastanenin de 24 Mayıs'ta tamamlanması planlanıyor.

Biri Atatürk Havalimanı yerleşkesine, diğeri de Sancaktepe Sarıgazi Mahallesi'ne yapılan hastanelerin salgın, deprem ve afet hastanesi olarak kullanılması hedefleniyor. Her iki sağlık tesisinde de inşa çalışmaları toplam 8 bin kişi tarafından 3 vardiya şeklinde yürütülüyor.

[Fotoğraf: AA]

Her oda yoğun bakıma dönüştürülebilecek

Her biri 184 bin metrekare alana kurulan hastaneler, 70 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. 1008'er adet yatak kapasiteli olan merkezlerde istenildiğinde her oda yoğun bakıma dönüştürülebilecek.

[Fotoğraf: AA]

Her iki sağlık merkezi de tamamlandığında, ameliyathaneleri, MR, triyaj odaları, laboratuvarları, anjiyo ile ekoları ve ultrasonlarıyla tam teşekküllü bir hastane altyapısına sahip olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Nisan'da Tarabya'daki Huber Köşkü'nden video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklamada, İstanbul'da Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de iki hastane oluşturulacağını duyurmuştu.