Ankara'dan dün törenle uğurlanan ve Rusya ile Çin'e gidecek ihracat trenleri, bakım ve kontrol nedeniyle Erzurum Tren Garı'nda 15 dakika durdu.

Trenler, molanın ardından Kars istikametine doğru yeniden hareket etti.

Ankara Tren Garı'ndan hareket eden trende Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından Çin'e ihraç edilecek 1000 ton boraks madeni, 42 konteyner içinde Çin'in Xi'an şehrine nakledilecek.

4 bin 650 kilometre yol katedecek

Bakü-Tiflis-Kars hattını kullanarak Rusya Federasyonu’ndaki varış yeri olan Moskova'ya kadar yaklaşık 4 bin 650 kilometre yol katedecek ikinci tren ise Türkiye'de üretilen 3 bin 321 bulaşık makinesi, ocak ve fırın, 15 vagona yüklenen 15 konteyner içinde Rusya Federasyonu Vladimir bölgesine götürülüyor.