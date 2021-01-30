Haber Giriş: 30 Ocak 2021 Cumartesi 18:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yıldırım düşen caminin minaresi yıkıldı
[Fotoğraf: AA]
Burdur'un Kemer ilçesinde yıldırım düşen caminin minaresi yıkıldı. Olayda can kaybı veya yaralanma görülmedi.
Belenli köyünde gök gürültülü sağanak sırasında Aşağı Yenicami'nin minaresine yıldırım düştü.
Yıkılan minareden etrafa dağılan beton parçaları çevredeki evlere zarar verdi.
Minarenin şerefesinden çıkan demir kapı, elektrik tellerini kopardı, köyde elektrikler kesildi.
[Fotoğraf: AA]
Minarenin külahının caminin çatısına düşmesi sonucu hasar oluştu. Olay yerine gelen Jandarma ekipleri, caminin etrafında önlem alındı.
"Teller zarar gördüğünden köy elektriksiz kaldı"
Köy Muhtarı Yalçın Akgün, ölü veya yaralının olmadığını söyledi.
Minarenin yıkıldığını görünce jandarma ekiplerini aradığını belirten Akgün, "Teller zarar gördüğünden köy elektriksiz kaldı. Çok şükür kimsenin canına bir zarar gelmedi" dedi.
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