Haber Giriş: 30 Ocak 2021 Cumartesi 17:41Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Aksaray’da toprağa gömülü 11 bidon bulundu
Aksaray'da bir apartmanın bahçesinde gömülü, içinde sıvı bulunan 11 bidon bulundu. Ekipler, bidonların içindeki sıvılardan numune alarak laboratuvara gönderdi.
Paşacık Mahallesindeki 4 katlı apartmanda bahçeyi temizleyen bina sakinleri, toprağa gömülü bidonları fark etti.
Polis ve AFAD ekiplerine bildirilen konu hakkında inceleme başladı.
AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif ve Nükleer (KBRN) ekipleri, özel kıyafetler giyerek, 11 bidonu çıkardı. Bidonlar, incelenmek üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Sıvılardan alınan numuneler ise tahlil edilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı laboratuvarına gönderildi.
Etiketler: AFAD
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