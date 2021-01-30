Paşacık Mahallesindeki 4 katlı apartmanda bahçeyi temizleyen bina sakinleri, toprağa gömülü bidonları fark etti.

Polis ve AFAD ekiplerine bildirilen konu hakkında inceleme başladı.

AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif ve Nükleer (KBRN) ekipleri, özel kıyafetler giyerek, 11 bidonu çıkardı. Bidonlar, incelenmek üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Sıvılardan alınan numuneler ise tahlil edilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı laboratuvarına gönderildi.