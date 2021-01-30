Bayramiç ilçesine bağlı Menderes Mahallesi'nde bir hayırseverin evinde kira ödemeden yaşamını sürdüren KOAH hastası Ali Güven'in 30 yıllık eşi 4 yıl önce hayatını kaybetti.

İkinci kez evlenmek isteyen Güven'e bir yakını Gülay Ş. isimli kadını önerdi.

Tarlayı satıp altın aldı

Ali Güven de kadınla tanışmak için İzmir'in Selçuk ilçesine gitti. Gülay Ş.'yi de alıp, Bayramiç'e döndü. Güven, kadının, evlilik için şart koştuğu altınları ise ölen eşinden kalan tarlanın satışından elde ettiği parayla satın aldı.

Ali Güven, altınların yanı sıra bir miktar parayı da evleneceği Gülay Ş.'ye nikah hazırlığı yapması için verdi.

Altın ve parayı alan kadın kaçtı

Altın ve parayı alan Ş., özel eşyalarını alma bahanesiyle Ali Güven ile Selçuk ilçesine gitti. İlçede bir bahaneyle Ali Güven’den ayrıldı. Ali Güven saatlerce beklemesine rağmen, kadın gelmeyince memleketi Bayramiç'e geri döndü.

Tüm girişimine rağmen Gülay Ş.'ye ulaşamayan Güven, evlilik için yardımcı olan kişiyle birlikte Bayramiç Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.