Türkiye'den Rusya ve Çin'e gidecek ihracat trenleri, Erzincan Tren Garı'na geldi. Tren, molanın ardından Erzurum istikametine doğru yola çıktı.

Rusya Treni 4 bin 650 kilometre yol kat edecek

Bakü-Tiflis-Kars hattını kullanarak Rusya Federasyonu’ndaki varış yeri olan Moskova'ya kadar yaklaşık 4 bin 650 kilometre yol kat edecek tren, Türkiye'de üretilen 3 bin 321 bulaşık makinesi, ocak ve fırın, 15 vagona yüklenen 15 konteyner içinde Rusya Federasyonu Vladimir Bölgesine götürülüyor.

Çin'e 1000 ton Boraks taşıyor

Ankara Tren Garı'ndan aynı anda hareket eden ikinci trende ise Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından Çin'e ihraç edilecek 1000 ton boraks madeni, 42 konteyner içerisinde Çin'in Xi'an şehrine nakledilecek.

