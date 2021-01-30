Haber Giriş: 30 Ocak 2021 Cumartesi 17:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya ve Çin'e gidecek olan ihracat trenleri Erzincan'da mola verdi
Ankara'dan 29 Ocak Cuma günü törenle uğurlanan Rusya ve Çin'e gidecek ihracat trenleri, personel değişimi için Erzincan Tren Garı'nda mola verdi.
Türkiye'den Rusya ve Çin'e gidecek ihracat trenleri, Erzincan Tren Garı'na geldi. Tren, molanın ardından Erzurum istikametine doğru yola çıktı.
Rusya Treni 4 bin 650 kilometre yol kat edecek
Bakü-Tiflis-Kars hattını kullanarak Rusya Federasyonu’ndaki varış yeri olan Moskova'ya kadar yaklaşık 4 bin 650 kilometre yol kat edecek tren, Türkiye'de üretilen 3 bin 321 bulaşık makinesi, ocak ve fırın, 15 vagona yüklenen 15 konteyner içinde Rusya Federasyonu Vladimir Bölgesine götürülüyor.
Çin'e 1000 ton Boraks taşıyor
Ankara Tren Garı'ndan aynı anda hareket eden ikinci trende ise Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından Çin'e ihraç edilecek 1000 ton boraks madeni, 42 konteyner içerisinde Çin'in Xi'an şehrine nakledilecek.
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